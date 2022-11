Datang ke Bogor, Puluhan Delegasi ASEAN Bahas Perlindungan Ekosistem dan Pemulihan Pascapandemi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Indonesia terpilih menjadi lokasi penyelenggaraan ASEAN Heritage Parks (AHP), yang berlangsung di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Selasa (1/11).

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong mengatakan AHP merupakan salah satu program percontohan dari ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola kawasan yang kaya dengan keanekaragaman hayati.

Kegiatan itu juga bertujuan untuk mempromosikan kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara Anggota ASEAN (AMS) dalam melestarikan dan mengelola kawasan lindung.

"Sampai saat ini, sudah ada 51 AHP yang terdiri dari 33 kawasan terestrial, 9 kawasan laut dan 9 kawasan lahan basah," kata Wamen KLHK Alue Dohong, Selasa (1/11).

Untuk lebih memperkuat jaringan AHP di kawasan ASEAN, ASEAN Center for Biodiversity (ACB) sebagai AHP Sekretariat mengadakan AHP Konferensi setiap tiga tahun sekali.

"Konferensi ini berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan jaringan AHP untuk konservasi alam dan keanekaragaman hayati," ujarnya.

Pada tahun ini Indonesia dalam hal ini Ditjen KSDAE, KLHK sebagai national focal point CBD berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan AHP ke-7.

"Acara yang mengusung tema 'Healing Nature and People: The Role of AHPS in Ecosystem Protection and Pandemic Recovery' ini dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai negara ASEAN, termasuk mitra organisasi AHP, masyarakat lokal, hingga kelompok anak muda," tuturnya.