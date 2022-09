5 Manfaat Buah Apel yang Luar Biasa

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Apel merupakan satu dari sekian banyak buah yang amat digemari masyarakat.

Apel merah memiliki rasa manis, sedangkan apel hijau memiliki rasa sedikit masam.

Apel telah lama dikenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Bahkan, banyak ahli kesehatan menyarankan agar kita mengonsumsi buah apel setiap hari. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Bbcgoodfood.

1. Menurunkan kolesterol

Apel mengandung pektin, serat alami yang ditemukan pada tumbuhan.

Penelitian terbaru oleh European Journal of Nutrition menemukan bahwa manfaat apel utuh jika dikonsumsi secara rutin yang kaya pektin memiliki efek penurunan kolesterol pada sukarelawan sehat, dibandingkan dengan jus apel.

Sebuah studi oleh Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics juga menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 75g apel kering (sekitar dua apel) membantu mengurangi kolesterol pada wanita pascamenopause.