Pemkot Cirebon Rebranding Kawasan Wiata Kuliner Pekalipan

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melakukan rebranding wisata kuliner di ruas Jalan Pekalipan.

Kini, selain kuliner di Jalan Pekalipan wisatawan dapat menyaksikan penampilan kesenian khas Cirebon.

"Kami me-rebranding terhadap salah satu spot kuliner di Kota Cirebon, yaitu kuliner yang ada di ruas Jalan Pekalipan," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman, Selasa (16/7).

Iing mengatakan, selama ini Kota Cirebon, belum memiliki spot kuliner yang bisa menjadi daya tarik wisatawan.

Oleh karena itu, kata Iing, dengan rebranding pusat kuliner yang sudah ada di Jalan Pekalipan, diharapkan nantinya bisa menjadi "one stop shopping, one stop kuliner sekaligus one stop tourism".

"Kami ingin makan dan hiburan nanti ada di situ. Sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan," katanya.

Baca Juga: Polresta Cirebon Ringkus 2 Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Walaupun tidak ditunjang dana dari APBD, Iing menjelaskan, pihaknya melibatkan akademisi, pelaku bisnis, government (pemerintah), community (komunitas), dan media untuk merealisasikan Festival Pusat Kuliner dan Aksi Kesenian (Pekalipan).

"Walau pun namanya festival, tapi bukan insidental. Kami berharap kegiatan terus menerus," ujarnya.