Didatangi Mendag Zulhas, Harga Bapok di Pasar Cicalengka Langsung HET

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memantau sejumlah harga bahan pokok di sejumlah kios pedagang di Pasar Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Dalam kunjungannya, Zulkifli juga memastikan harga minyak goreng (migor) sudah di bawah Rp 14.000 per liter.

"Sekarang yang saya lihat tadi, minyak curah sudah di bawah Rp 14.000 harganya per liter, berarti harganya rata-rata Rp 13.500 per liter sekarang," kata Zulkifli seusai meninjau harga bapok, Senin (25/7).

Dengan turunnya harga minyak goreng, Zulhas menyimpulkan kalau harga migor di berbagai wilayah sudah berada di angka Rp 14.000 per liter.

"Artinya minyak curah di mana-mana sudah Rp 14.000 per liter, sudah banyak," ujarnya.

Selain minyak goreng, Zulhas menuturkan ada beberapa komoditas bahan pokok lainnya yang harganya turun.

Adapun sejumlah bahan pokok tersebut di antaranya bawang merah yang sebelumnya diharga Rp 80.000 per kg kini sudah turun diangka Rp 40.000 per kg.

Kemudian, harga cabai yang sebelumnya Rp 120.000 per kg, kini menjadi Rp 80.000 per kg. Lalu harga ayam yang sebelumnya Rp 52.000 per kg, kini menjadi Rp 38.000 per kg.