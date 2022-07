Kabar Buruk Buat Mak-mak, Harga Cabai di Bogor Sentuh Rp 140 Per Kilogram

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Harga cabai di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan harga cabai terjadi di seluruh pasar tradisional di Kota Bogor.

Staf Humas Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor Fachrenza Ardieansyah mengatakan, melambungnya harga cabai terjadi sejak awal pekan ini.

"Harga cabai mulai melambung tinggi, mulai awal pekan ini,” ucapnya, dikutip Rabu (13/7).

Baca Juga: Suasana Memanas di Persidangan Kasus Suap Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin



Berdasarkan data yang ada padanya, harga cabai merah keriting di pasaran saat ini mencapai Rp 140 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 110 ribu, cabai rawit merah Rp 140 ribu dari sebelumnya Rp 100 ribu per kilogram, serta cabai merah besar Rp 130 ribu dari yang sebelumnya Rp 110 ribu per kilogram.

"Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp 80 ribu kini menjadi Rp 120 ribu per kilogram," kata Fachrenza.

Dede, salah seorang pembeli mengaku geram dengan adanya kenaikan harga cabai di pasaran, sebab hal itu sungguh memberatkan dirinya.

"Kalau dahulu saya beli cabai di warung Rp 10 ribu dapat banyak, sekarang dapatnya cuma sedikit. Ini kan memberatkan warga kecil seperti saya," ujarnya.

Dede juga mengaku heran mengapa harga cabai di pasaran bisa begitu meningkat.