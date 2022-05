103 Perusahaan Diganjar Penghargaan Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2022

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warta Ekonomi berikan penghargaan kepada 103 perusahaan yang memiliki inovasi digital selama pandemi Covid-19.

Dua tahun pandemi Covid-19 mendorong para pelaku industri untuk bisa beradaptasi dengan cepat, untuk mempertahankan bisnis secara berkelanjutan.

Untuk itu, perusahaan perlu menciptakan berbagai inovasi dan solusi yang dapat mengakselerasi sekaligus memediasi operasional bisnis selama pandemi.

CEO Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengungkapkan, salah satu inovasi yang harus dilakukan yakni terkait digitalisasi.

Dengan inovasi digital, maka perusahaan dapat bertahan sekaligus menciptakan sistem kerja yang lebih efisien.

“Karena digital itu sangat penting, bisa menjadi jalan keluar kami bersama, di mana semua merasakan di era pandemi. Sekali pun bisa bekerja dengan produktif, tetapi ini menunjukkan bahwa kita bisa tetap optimis,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima jpnn.com, Senin (23/5).

Baca Juga: Umur TPA Cipayung Diprakirakan Tinggal Dua Bulan Lagi

Dengan demikian, pihaknya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mampu menciptakan inovasi unggul, melalui acara penghargaan Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2022.

Mengusung tema "Go Further, Go Stronger", Warta Ekonomi memilih perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan yang kian membaik per harinya.