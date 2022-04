Leeds University Business School Tawarkan Beasiswa Program Master

jabar.jpnn.com, BANDUNG - University of Leeds merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi terbesar di Inggris yang didirikan pada tahun 1904 silam, yang menawarkan beasiswa program Magister (S2) periode September 2022.

Universitas bergengsi ini memiliki Leeds University Business School yang terkemuka dan layanan yang super lengkap.

Leeds University Business School menawarkan berbagai beasiswa bagi siswa yang ingin mendaftar program Magister (S2). Program tersebut dinamakan Masters Excellence Scholarship, yang akan memberikan beasiswa setengah biaya alias potongan 50 persen kepada siswa, baik itu siswa Inggris atau mahasiswa internasional.

Perwakilan Leeds University Business School di Indonesia S. Hendra menjelaskan, jika beasiswa ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin memulai proses belajar pada September 2022 mendatang.

“Program beasiswa ini diberikan kepada kandidat yang dirasa layak dan menunjukan prestasi akademik, professional, dan pribadi yang baik,” ucap Hendra dalam keterangan tertulis kepada JPNN Jabar, Sabtu (2/4).

Leeds University Business School juga memiliki berbagai bidang studi yang bisa dipilih oleh calon mahasiswanya, yang meliputi Accounting and Finance, Business Analytics and Information Management, Economics, Innovation, Strategy and Entrepreneurship, International Business, Management and Operations, Marketing, People, Organisations and Consulting, dan Sustainable Business.

Untuk pendaftaran Masters Excellence Scholarship sendiri, sudah dibuka sejak awal tahun 2022 dan akan ditutup pada 30 Juni 2022 nanti.

Nantinya, para mahasiswa yang akan dinominasikan adalah mahasiswa yang sudah diterima oleh Leeds University.