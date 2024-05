Kantor Travel Bus SMK Lingga Kencana Ternyata Ada di Dramaga Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kantor travel bus rombongan SMK Lingga Kencana yang terlibat kecelakaan di jalan turunan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, teridentifikasi berbasis di Desa Ciherang, Dramaga, Kabupaten Bogor.

Camat Dramaga Atep S Sunaryo mendatangi kantor biro perjalanan wisata bernama Will in Tour and Travel tersebut di sebuah kontrakan pada Rabu (15/5) siang, dengan kondisi tak berpenghuni.

Ia mengaku baru mengetahui kantor travel yang banyak diperbincangkan karena insiden kecelakaan yang menewaskan 11 orang, berbasis di Dramaga.

Baca Juga: 7 Pasien Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Sudah Boleh Pulang

"Setelah kami melakukan pengecekan ke lokasi yang di sini jelas terpampang Will in Tour and Travel. Kalau berapa lama (sudah beroperasi) kami tidak tahu. Baru tahu hari ini ada kantor travel di sini," kata Atep.

Sementara, pengelola kontrakan Indra Lesmana di tempat yang sama mengungkapkan kantor Will in Tour and Travel tampak tanpa aktivitas seusai peristiwa kecelakaan pada Sabtu (11/5).

"Kalau sekarang semenjak kejadian bus itu, (pemiliknya) udah enggak pulang, enggak pernah pulang. Belum kelihatan lagi," ungkap Indra.

Baca Juga: Sopir Bus SMK Lingga Kencana Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Subang

Ia menjelaskan pemilik travel tersebut seorang pria tanpa memiliki pegawai. Pemiliknya, kata dia, terbilang jarang berbaur dengan masyarakat setempat, karena tampak sibuk.

"Biasanya dia datang malam, jam 24:00 malam atau jam 22:00 malam. Kalau untuk kegiatannya siang sampai sore saya enggak tahu, soalnya jam 9 pagi dia sudah berangkat lagi," tuturnya.