Festival Layanan Keuangan Digital Hadir di Kota Bandung, Tawarkan Promo Menarik

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Astra Financial, divisi jasa keuangan dari PT Astra International Tbk, menghadirkan festival layanan keuangan digital bertajuk Tumbuh by Astra Financial.

Pameran virtual pertama Astra Financial yang diselenggarakan pada 9 – 24 Maret 2024 ini menawarkan berbagai promo menarik yang dapat mendukung kebutuhan individu.

Pop up booth Tumbuh by Astra Financial digelar secara khusus untuk mendukung kegiatan pameran itu.

Pada pekan kedua peluncuran Tumbuh, pop up booth hadir secara bersama-sama di dua kota sekaligus, yaitu Bandung yang berlokasi di Paskal Food Market dan Makassar yang berlokasi di Trans Studio Mal.

Kedua pop up booth ini akan hadir menyuguhkan berbagai keseruan, penawaran hingga promo menarik mulai dari 16 – 17 Maret 2024.

Project Director Astra Financial Event 2024 Tan Chian Hok mengatakan, dalam kegiatan ini Astra Financial juga berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa sebagai salah satu lembaga yang kredibel dan senantiasa aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.

Melalui kolabotasi tersebut, sepanjang pelaksanaan Tumbuh by Astra Financial di setiap tujuh titik lokasi kota akan turut diselenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan melibatkan sebanyak 210 anak yatim dan dhuafa.

Dalam kegiatan ini, anak-anak akan diajak berbelanja bersama keperluan Ramadan dan persiapan Hari Raya Idul Fitri.