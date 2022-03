Belasan Universitas Ternama Dunia, Beberkan Informasi Beasiswa di Acara Study in UK Virtual Expo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Indonesia Britain Education Centre (IBEC) sukses menggelar Study in UK Virtual Expo, yang berlangsung selama dua hari pada 11-12 Maret 2022 kemarin.

Senior Counselor IBEC S. Hendra mengatakan, setiap tahunnya IBEC rutin menggelar dua kali pameran.

Tahun ini terdapat belasan universitas yang terlibat, di antaranya University of Exeter, University of Newcastle, University of Edinburgh, University of Glasgow, University of Birmingham, University of Manchester, dan beberapa universitas lainnya.

“Pameran yang kami adakan ini sudah berjalan sejak 1998, dengan menghadirkan delegasi universitas dari Inggris. Karena di masa pandemi, kagiatan kali ini kami adakan secara virtual," ucapnya, Senin (14/3).

Pameran tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan terbaru dari pihak universitas bagi masyarakat di Indonesia.

“Tujuannya untuk memperkaya dan mencerahkan setiap calon mahasiswa dan para orang tua mengenai pendidikan di Inggris. Informasinya juga tidak terbatas hanya mengenai persyaratan masuk kuliah saja, akan tetapi juga mengenai beasiswa yang tersedia," tuturnya.

Melalui pameran ini, banyak mahasiswa yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mendaftar hingga akhirnya diterima oleh universitas di Inggris.

“Dengan kesempatan yang kami berikan untuk berbincang-bincang langsung dengan para delegasi saat pameran, setiap calon mahasiswa dan orang tua bisa menjadi lebih yakin dan paham, mengapa Inggris menjadi salah satu destinasi pendidikan yang dipilih oleh banyak masyarakat dari dunia,” jelasnya.