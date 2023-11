Citroen Indonesia Mengenalkan New EC3 All Electric untuk Masyarakat Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Citroën Indonesia, melalui PT Indomobil National Distributor meluncurkan the New Citroën Ë-C3 all electric, dan memperkenalkan the All-New Citroën C3 Aircross SUV kepada konsumen di Kota Bandung, melalui pameran yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 12 November 2023.

Model tersebut dipamerkan bersama dengan jajaran produk Citroën lainnya seperti C3, C5 Aircross dan mobil masa depan Citroën AMI Buggy di Atrium 23, Paskal Shopping Center, Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung.

Chief Executive Officer, PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw mengatakan, Citroën menyediakan berbagai pilihan kendaraan yang memberikan kebebasan bermobilitas bagi konsumen Indonesia yang berlandaskan pada 4 pilar dari merek Citroën. Di antaranya Simple, Sustainable, Comfortable dan Daring.

Peluncuran the New Citroën Ë-C3 all electric juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menciptakan masa depan Indonesia yang bebas karbon melalui teknologi elektrifikasi.

“Peluncuran The New Citroën Ë-C3 all electric hari ini, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk menyediakan kendaraan yang mendukung rencana pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," ucap Tan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (8/11).

Lebih lanjut, Tan menuturkan, penggunaan mobil listrik setidaknya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di Indonesia.

"Penggunaan mobil listrik ini diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar," ujar Tan.



Tan menambahkan, Citroën berani tampil beda dengan mempersiapkan berbagai pilihan model yang fokus kepada kebutuhan dan kenyamanan pelanggan.

“Saat ini, Citroën Indonesia menawarkan pilihan yang beragam yang sesuai selera dan kebutuhan pelanggan, mulai dari mobil berbahan bakar bensin hingga mobil full-electric untuk menunjang para pengguna saat beraktivitas sehari-hari, yang didorong oleh janji 'Dare to Care'," kata Tan.