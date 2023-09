Tekan Harga Pangan di Pasaran, Pemkab Karawang dan Bulog Gelar Pasar Murah

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Bulog mulai melakukan operasi pasar beras dan minyak goreng sebagai upaya menstabilkan harga pangan di pasaran.

"Untuk (operasi pasar) yang pertama ini digelar di Desa Duren, Kecamatan Klari. Disediakan stok 10 ton beras dan 600 liter minyak goreng," kata Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

Ia menyampaikan operasi pasar murah beras dan minyak goreng itu juga akan digelar di 15 kecamatan di Karawang. Masing-masing kecamatan digelar dua sampai tiga titik.

Operasi pasar murah itu digelar sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Karawang beberapa hari lalu.

Saat ini Pemkab Karawang dan Bulog bersinergi untuk melaksanakan operasi pasar murah.

Wabup menyampaikan saat operasi pasar murah, masyarakat dibatasi pembeliannya, maksimal 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng.

Untuk harganya ialah Rp10.500 per kilogram atau Rp52.500 per kemasan dengan isi 5 kilogram beras medium. Sedangkan minyak goreng merek MinyaKita seharga Rp14 ribu per kemasan dengan isi 1 liter.

Aep menyampaikan di antara tujuan digelarnya operasi pasar ialah untuk menstabilkan harga beras di pasaran.