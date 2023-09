11 Tahun Berkarya di Nusantara, NOAH Kini Punya Induk Fanbase Se-Indonesia

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kepengurusan Sahabat Noah se-Indonesia melakukan gathering nasional di Novana Hotel, Jalan Setiabudi, Kota Bandung.

Salah satu agendanya, merancang fanbase induk Sahabat NOAH Indonesia.

Gathering nasional Sahabat NOAH se-Indonesia tersebut juga bertepatan dengan konser bertajuk Beyond Dreams, The Great Journey Of NOAH.

Tidak hanya dari Bandung dan Indonesia, nyatanya anggota dari fanbase Sahabat Noah ini pun datang dari luar negeri demi ikut gahtering nasional tersebut. Di antaranya, Singapura, Taiwan, hingga Italia.

Ketua Sahabat NOAH Bandung, Dinda Dwi Apriadi mengatakan gathering nasional tersebut tidak lepas dari kecintaan mereka terhadap eks band Peterpan tersebut. Sebab, selama ini Sahabat NOAH terkotak-kotakan di setiap kota di Indonesia.

”Selama ini memang belum ada induk Sahabat NOAH. Maka dari itu, salah satu dari agenda gathering ini adalah menggagas Sahabat NOAH Indonesia,” kata Dinda.

Dia berharap dengan adanya induk dari Sahabat NOAH ini menjadi wadah sekaligus jembatan fanbase dengan idola mereka. Terlebih, selama ini ini fanbase NOAH di Indonesia termasuk sebagai fans loyal.

”Salah satu bukti dari loyalitas itu sendiri ditunjukkan dari hadirnya anggota Sahabat NOAH dari Singapura dan Italia yang murni Warga Negara Asing (WNA). Bukan WNI yang menetap di luar negeri,” jelas Dinda sambil menambahkan, rangkaian kegiatan pengukuhan juga diisi sunatan masal di Cimahi, hingga rapat kerja kepengurusan nasional.