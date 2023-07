Purwacaraka Siap Menggelar Konser Musik untuk Anak-anak Bertajuk Annual Concert This is Me

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Purwa Caraka Music Studio (PCMS) mulai menata kembali kebangkitan dunia musik setelah diterjang pandemi Covid-19, dengan menggelar konser musik untuk anak-anak di Bandung Electronoc Center (BEC) bertajuk ‘Annual Concert This is Me.’ Pertunjukan sederhana tetapi penuh makna, karena konser ini menjadi gerbang agar pertunjukan musik, khususnya anak-anak di Bandung bisa kembali bergeliat setelah dihantam Covid-19. "Ceritanya kami ingin bertahan dan kami suplai terus supaya eksis. Karena memang peserta didik kami banyaknya anak-anak, ketika pendemi keluar dan kami tetap berdiri dengan baik, maka kami mulai membangun lagi situasi," ucap Purwacaraka. Baca Juga: Yana Mulyana Resmi Diberhentikan Sebagai Wali Kota Bandung

Konser serupa, juga digelar di cabang PCMS lainnya di Indonesia. Saat ini, PCMS memiliki 85 cabang sekolah musik yang tersebar di berbagai daerah. "Kami ingin menampilkan anak-anak Bandung yang sudah mulai lebih sehat mental dan jasmani. Mereka yang tetap bertahan saat pandemi, tetap belajar secara online dan lainnya,” ujarnya. Purwa Caraka memastikan setelah pandemi berakhir, pertunjukan musik dan seni lainnya harus bangkit kembali. Baca Juga: Pemkot Optimistis Gelaran Asia Afrika Festival Bangkitkan Perekonomian Kota Bandung Dirinya tak menampik karena harus kerja ekstra untuk bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan yang digelar secara virtual dilakukan, termasuk pendidikan musik, hingga kompetisi musik. Sebab, sesulit apapun kondisinya, peningkatan kualitas harus tetap dilakukan.

Pascapandemi Covid-19 Purwa Caraka Music Studio (PCMS) kembali menggelar konser musik untuk masyarakat bertajuk ‘Annual Concer This is Me'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News