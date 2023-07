RemanYA! Hadir di Kota Depok, Serbu Beragam Promo Menariknya Sebelum Kehabisan!

jabar.jpnn.com, DEPOK - RamenYA! kembali membuka outlet ke-72 di D’Mall di Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Marketing Communication RamenYA!, Chintya Zahra mengatakan dalam opening ini pihaknya menyedikan promo menarik.

“Ini merupakan outlet ke-72 kami, dan ada promo opening buy one get one di outlet D’Mall Depok dari tanggal 3 sampai 6 Juli 2023. Kemudian, setiap pembelian ramen kuah jenis apapun dapat free 1 legendary chicken ramen,” ucap Chintya, Minggu (2/7).

Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbanyak cabang di seluruh kota.

“Hal ini kami lakukan karena melihat antusiasme pengunjung yang ingin mencoba RamenYA!, sehingga bagi yang ingin menikmatinya tidak susah mencari outletnya,” tuturnya.

Chintya menerangkan bahwa RamenYA! memiliki menu spesial, yakni LyodramenYA, di mana dalam satu mangkok berisikan toping chicken chasu, beef yakiniku, tamago dan sawi.

Baca Juga: Pria 70 Tahun di Depok Ditemukan Tewas Misterius di Kantin Universitas Indonesia

“Menu ini kolaborasi RamenYA, dengan brand ambasador kami Lyodra Ginting,” ujarnya.

Soal harga tak perlu khawatir, RamenYA! cukup ramah di kantong, yakni makan rame dengan harga mulai Rp 30 ribuan.