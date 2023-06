Walk In Interview HW Group Goes to Campus Bandung Dihadiri Ratusan Pelamar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Perusahaan F&B dan hiburan terkemuka di Indonesia, HW Group sukses melaksanakan walk in interview “HW Goes to Campus” di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. HW Group memahami pentingnya menghadirkan kesempatan kepada para profesional muda untuk memulai karier mereka. Sehingga, HW Goes to Campus menjadi platform yang tepat bagi individu yang bersemangat untuk menunjukkan kemampuan dan potensi untuk terjun di bidang hospitality. Baca Juga: Polemik Ponpes Al-Zaytun Indramayu, MUI Jabar Akan Segera Bergerak

HW Goes to Campus membuka lowongan untuk beberapa posisi, yakni outlet supervisor, greeter/hostess, server, kasir, head bar, bartender, barback, CDP (Hot&Cold) dan Cook. Dalam event tersebut, para peserta mendapat kesempatan melamar secara langsung dengan tim rekrutmen HW Group. HR Manager HW Group, Adhitiya Wibawa menyampaikan kepuasannya dengan acara HW Goes to Campus yang memberikan kesempatan luar biasa para profesional muda yang berbakat untuk memulai karier mereka. Baca Juga: Menjelang Iduladha, Pemprov Jabar Siapkan 90 ribu Vaksin Cacar Sapi “Acara ini membuktikan keyakinan kami akan potensi besar generasi sekarang. Kami berterima kasih atas semangat antusiasme yang ditunjukkan oleh para kandidat,” ucapnya, dikutip Minggu (18/6). Selain walkin interview, HW Goes to Campus juga menampilkan workshop informasi mengenai perusahaan lebih dalam, seperti visi dan misi perusahaan, termasuk rincian tentang brand-brand yang menjadi bagian dari HW Group.

