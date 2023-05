The Jungle Waterpark Hadirkan Promo STNK dan Ulang Tahun, Cek Informasi Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kini hadir dengan wahana baru, yakni ‘Jungle Beach’ yang memberikan pengalaman bermain air dalam suasana ala tepi pantai.

Selain wahana baru, The Jungle Waterpark Bogor juga menyiapkan banyak promo menarik pada bulan ini.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Firanto mengatakan The Jungle menghadirkan promo STNK, di mana pengunjung akan mendapatkan harga khusus Rp 58 ribu per orang untuk Senin sampai Kamis (weekdays), Rp 50 ribu per orang untuk hari Jum’at, serta Rp 68 ribu per orang untuk Sabtu, Minggu (weekend) dan tanggal merah.

Baca Juga: 31 Ribu Pengunjung Serbu The Jungle Waterpark Bogor Selama Libur Lebaran 2023



Penggunaan promo tersebut, yakni hanya dengan menunjukan STNK kendaraan di loket tiket dan satu STNK berlaku untuk maksimal empat orang.

“Promo STNK ini berlaku mulai 8 Mei hingga 31 Mei 2023,” ujarnya, Minggu (7/5).

Tidak hanya itu, bagi yang berulang tahun di bulan Mei, The Jungle Waterpark Bogor kembali menghadirkan promo ulang tahun dengan ketentuan gratis bagi yang berulang tahun.

“Syaratnya, harus lahir di bulan Mei, membawa minimal 2 orang pendamping dan yang berulang tahun menunjukkan fotokopi identitas di loket tiket, seperti KTP/SIM/Akte Lahir/KK,” tuturnya.

The Jungle juga memberikan harga khusus pendamping, yaitu Rp 58 ribu per orang untuk Senin hingga Jumat (weekdays). Sabtu serta Minggu (weekend) dan tanggal merah berlaku harga tiket Rp 68 ribu per orang.