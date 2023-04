Ada One Way di Tol Trans Jawa, Pemudik Dari Bandung ke Jakarta Tetap Bisa Melintas

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Barat menyiapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah atau one way pada mudik Lebaran 2023 di ruas jalur Tol Trans Jawa.

Kepala Dirlantas Polda Jabar, Kombes Wibowo mengatakan polisi bakal menerapkan rekayasa lalin one way di jalur Tol Trans Jawa apabila terjadi kepadatan kendaraan.

Namun, sistem satu arah itu tidak akan menutup arus kendaraan dari Bandung ke Jakarta.

Dia menjelaskan penerapan one way dipastikan mulai diterapkan dari KM 70 Tol Cikampek - Palimanan atau di kawasan Gerbang Tol (GT) Cikatama.

Sehingga one way dari barat diterapkan setelah Simpang Susun Cikampek.

"Jadi, kalau tahun lalu itu one way mulai dari KM 47 dan itu konsekuensinya menutup arus dari arah Tol Purbalenyi yang mengarah ke Jakarta. Kalau sekarang one way mulai dari KM 70," kata Wibowo dalam paparannya di Gedung Ditlantas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (12/4).

Menurutnya, rekayasa lalin contra flow pun berpotensi bisa dilakukan pada jalur B (arah Jakarta) mulai dari KM 47.

Pasalnya, kata dia, kini Tol Jakarta - Cikampek sudah memiliki empat lajur plus bahu jalan.