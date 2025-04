Puncak Arus Balik Lebaran 2025, Polda Jabar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) terus memantau pergerakan arus balik Lebaran 2025.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Dodi Darjanto mengatakan, sampai dengan H+4 Lebaran atau Jumat (4/4/2025) arus kendaraan yang hendak kembali ke Kota Bandung atau Jakarta terpantau ramai lancar.

Polisi memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang sempat terjadi. Salah satunya adalah skema one way atau satu arah di Tol Trans Jawa dari KM 219 hingga KM 188.

“Ada juga one way lokal kaya di Gadog (Puncak). Di Gadog ke arah Puncak kan buka tutup ya. Terus di Nagreg, ya buka tutup, one way lokal (juga),” kata Dodi saat dihubungi, Sabtu (5/4/2025).

Dodi menjelaskan, sejak H+2 Lebaran atau Rabu (2/4) sampai Jumat malam, sudah ada peningkatan volume kendaraan arus balik, khususnya yang melewati jalur selatan via Nagreg, Kabupaten Bandung.

Hampir 300 ribu kendaraan melintasi jalur Nagreg dari arah Tasikmalaya/Garut menuju Bandung.

Maka dari itu, Dia memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu (5/4) sore hingga malam hari ini.

“Puncak arus balik kemungkinan besok (hari ini) sore atau biasanya itu sore jam 5, jam 4 atau jam 8,” ungkapnya.