Aksi Bela Palestina, Anies Baswedan: Free Palestine!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anies Baswedan turut hadir dalam Aksi Bela Palestina yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/11).

Di dalam orasinya, Anies menegaskan bahwa okupansi atau penjajahan yang dilakukan suatu negara ke negara lainnya, seperti halnya oleh Israel terhadap Palestina, tidak boleh ada di dunia.

Anies mengajak jutaan peserta Aksi Bela Palestina untuk meneriakkan yel-yel dalam bahasa Inggris untuk mendukung dihapusnya penjajahan di muka bumi ini.

“Hei hei! Ho ho! Occupation no more!. Hei hei! Ho ho! Occupation no more!” Teriak Anies memimpin yel-yel yang kemudian diikuti para peserta Aksi Bela Palestina.

Anies juga mengajak peserta meneriakkan yel-yel untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Free, Free! Palestine!” teriak Anies berkali-kali.

Anies mengatakan melalui Aksi Bela Palestina ini, Indonesia mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak pernah diam untuk kemerdekaan Palestina.

“We will fight for independence of Palestine!” ujar Anies.