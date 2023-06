Komentar Pedas PDIP Kota Depok Soal Ucapan Mardani Ali Sera "Welcome To The Jungle Mas Kaesang"

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo merespons pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, terkait video Kaesang Pangarep yang menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi Wali Kota Depok pada 2024. Pria yang akrab disapa HTA itu menyebut bahwa dirinya langsung tertawa saat mendenger pernyataan dari Ketua DPP PKS. "Apa yang disampaikan oleh sang Ketua DPP ini dengan bahasa 'welcome to the jungle' membuat saya jadi tertawa," ucapnya, Kamis (15/6). Baca Juga: Mardani Ali Sera: Welcome To The Jungle Mas Kaesang!

Dirinya juga mengatakan apa yang diucapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tersebut terkesan membuat Kota Depok seperti hutan belantara. "Seolah-olah Kota Depok ini adalah hutan belantara," tuturnya. HTA mendunga bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan sebuah kekhawatiran ketika Kaesang benar-benar maju dalam Piwalkot Depok. Baca Juga: Gegara Kaesang Pangarep PKS dan PDIP Depok Bersitegang, Psywar Dimulai! "Tetapi menurut saya jangan-jangan ini adalah bentuk ketakutan mereka dengan akan hadirnya Kaesang di Depok, sehingga anak-anak muda yang mau maju ini ditakut-takuti. Selamat datang di Depok Mas Kaesang," ujarnya. Sekadar diketahui, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut merespons ucapan Kaesang untuk maju dalam Pilkada Depok pada 2024 mendatang.

Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo merespons pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, soal ucapan Welcome To The Jungle Mas Kaesang. Begini kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News