Gagal Juara, Begini Kata Pelatih Persib Bandung Robert Albert

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus puas bertengger di peringkat kedua kompetisi Liga 1 Indonesia. Dalam pertandingan terakhirnya, Maung Bandung ditahan imbang 1-1 oleh tim Barito Putera atas gol yang dicetak Beckham Putra Nugraha di menit 54 dan Beni Oktovianto yang mencetak gol untuk Barito di menit 83.

Pelatih Persib Robert Alberts mengatakan, pihaknya menerima hasil pertandingan dalam kompetisi ini. Meski sempat memiliki harapan untuk menjadi juara Liga 1 Indonesia.

“Kami akan pulang ke Bandunag dan memasuki masa jeda. Kami ingin meraih tiga poin dan memenangkan pertandingan. Kami juga ingin meraih 71 poin di klasemen akhir dan saya rasa semuanya berjalan dengan baik,” kata Robert seusai pertandingan, Kamis (31/3).

Robert menambahkan, timnya akan akan beristirahat selama empat pekan dan kembali menjalani latihan setelah Idulfitri.

Diakui pelatih berkebangsaan Belanda ini, penggawa Pangeran Biru merindukan bermain di atas rumput stadion Kota Bandung. Dengan disaksikan para Bobotoh, Maung Bandung berharap di musim depan jalannya kompetisi akan kembali dengan format kendang dan tandang.

“Kami juga tidak memainkan satu laga pun di Bandung, di mana kami biasanya bermain di stadion yang bagus dan juga dipadati oleh Bobotoh. Itu yang kami rindukan,” jelasnya.

“Kini semua pemain dan official akan kembali ke Bandung dan menanti liga dengan format home and away lagi seperti musim sepakbola yang sudah berjalan normal di liga-liga seluruh dunia. Kami di sini menjadi satu-satunya yang masih belum menerapkan itu, jangan lupakan itu,” sambung Robert. (mcr27/jpnn)