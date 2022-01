Film 'Nana' Berhasil Tembus Festival Internasional, Ridwan Kamil Respons Begini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Film karya anak bangsa 'Before, Now & Then' atau 'Nana' berhasil menembus festival film internasional.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bangga sebab film berbahasa Sunda ini akan diputar di Berlin Internasional Film Festival 2022, Jerman.

Menurutnya, film yang diperankan Happy Salma, Laura Basuki dan Ibnu Jamil yang berlatar situasi tahun 1960 ini menjadi peristiwa sejahtera bagi masyarakat Sunda.

"Ini peristiwa bersejarah, film Indonesia masuk finalis festival Film Internasional Berlin, dan yang pertama kali berbahasa daerah, yaitu Sunda," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resminya dikutip, Minggu (23/1).

Ridwan Kamil menuturkan, prestasi tersebut patut diapresiasi mengingat isu kebhinekaan saat ini di Indonesia tengah menjadi sorotan.

"Apalagi dengan isu masalah bahasa daerah dan kebhinekaan yang saat ini jadi sorotan, prestasi ini sangat membanggakan," ujarnya.

Ia berharap, diakuinya Film Nana oleh dunia internasional menjadi penyemangat bagi masyarakat Indonesia untuk tidak malu dan lebih menghargai keberagaman bahasa daerah.

"Terbukti dengan kreativitas itu dunia menghargai, masa bangsa kita sendiri kurang menghargai. Poinnya ini adalah sebuah kebangkitan bahasa daerah di dunia internasional melalui ajang Festival Film Internasional Berlin," jelasnya.