Seluruh Barang Berharga di Kedai Arek Raib Tak Tersisa Digasak Kawanan Pencuri

jabar.jpnn.com, KOTA DEPOK - Aksi pencurian terjadi di Kedai Arek, di Jalan Abdul Ghani, Kelurahan Kalibaru, Kota Depok yang mengambil alat-alat musik yang ada di dalam kedai tersebut.

Pemilik Kedai Arek, Tuhari mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada, Minggu (18/9) sekitar pukul 04.00 WIB.

“Pas saya datang sekitar pukul 09.00 WIB, saya kaget, karena rantai di depan sudah terpotong,” ucapnya, Rabu (21/9).

Baca Juga: Gegara Hal Ini Alvin Lim Dilaporkan Polisi Oleh Persatuan Jaksa Republik Indonesia



Dia mengatakan berdasarkan rekaman CCTV pelaku ada tiga orang, pelaku masuk ke tempat parkir dengan cara memotong rantai besi, kemudian mencongkel pintu depan.

Tuhari mengungkapkan beberapa barang dan alat musik raib dicuri oleh tiga pelaku tersebut.

“Yang hilang TV LG 50 inc, TV Canghong 55 inc, TV Toshiba 24 inc, Keyboard Yamaha, gitar akustik Yamaha, gitar listrik, bass, gitar biasa empat buah, mixer tiga buah, mic kabel empat buah, tv box satu buah, dan kompor listrik satu buah,” tuturnya.

Baca Juga: Kota Depok Kekurangan 11 Ribu Blangko KTP Elektronik

Dirinya menerangkan ketiga pelaku membawa barang hasil curian tersebut menggunakan mobil pikap.

“Dari rekaman CCTV, para pelaku membawa barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pikap,” jelasnya.