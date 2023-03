Ibis Styles Bogor Pajajaran Sajikan Menu Buka Puasa Mediterania Khas Timur Tengah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Melalui penawaran ‘Ramadan Wonderful Indonesia by ALL-Accor Live Limitless’ yang berlangsung dari 22 Maret hingga 21 April 2023, Accor Grup merayakan ramadan di hotel dan resornya di seluruh Indonesia dengan serangkaian penawaran menarik.

Nantinya para tamu dan anggota ALL-Accor Live Limitless dapat memanfaatkan penawaran santap buka puasa eksklusif di lebih dari 120 hotel yang berpartisipasi di lebih dari 30 destinasi, termasuk Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis dan masih banyak lagi.

Di Bogor, Ibis Styles Bogor Pajajaran juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyuguhkan beragam menu buka puasa yang tersedia dalam konsep buffet sepanjang bulan ramadan.

Selain masakan nusantara, tahun ini ada juga sajian Mediterania khas Timur Tengah.

Marketing Communication Ibis Styles Bogor Pajajaran, Arimbi Dewi P. Margono mengatakan selama bulan ramadan, restaurant akan didekorasi dengan nuansa arabian.

Pihaknya juga menyediakan prasmanan di sTREATs Restaurant Ibis Styles Bogor Pajajaran selama ramadan dengan harga mulai dari Rp 225.000 per orang.

Arimbi mengatakan tahun ini ada penawaran eksklusif untuk hotel accor di seluruh Indonesia yaitu buy four, get five (beli empat dapat lima).

“Anggota Accor Plus dapat menikmati diskon hingga 10 persen,” ucapnya, Jumat (24/3).