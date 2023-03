Berbuka Puasa dengan 100 Takjil Hidangan Khas Nusantara dan Timur Tengah

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Waktu berbuka puasa menjadi momen yang paling ditunggu setiap umat yang menjalankan ibadah ramadan.

Selain karena bisa melepas dahaga, berbuka puasa juga biasanya menjadi momen berkumpul bersama rekan dan keluarga.

The Gaia Hotel, salah satu penginapan berbintang di Kota Bandung, tahun ini menyajikan konsep menu berbuka puasa yang spesial.

Berlokasi di restoran Gaia Semeja Asian Kitchen, The Gaia Hotel menghadirkan buffet all you can eat dengan tema ‘100 Takjil’.

Dengan mengangkut hidangan cita rasa khas Nusantara juga Timur, Gaia Semeja Asian Kitchen dapat menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib dicoba pada bulan Ramadan.

Tak tanggung-tanggung, lebih dari 100 menu takjil dihidangkan juru masak khusus Gaia Semeja Asian Kitchen.

Asisten Digital and Marketing Communication Manager The Gaia Hotel Nadia Zulfah menuturkan, tahun ini mereka mengangkat menu khas Indonesia dan Timur.

Hidangan berbuka puasa yang kali ini fokus memberikan aroma dan rasa dari sajian kaya rempah nusantara, mulai dari Bakso Loncat, hidangan sambal bakar beserta Bebek Gongso, Ayam Bakar Rempah, Sate Campur ‘pelecing’, hingga signature menu yaitu flying lamb.