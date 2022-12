Bank BJB Raih Penghargaan Best Brand Awareness & Best Brand Image dari The Iconomic

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb terus menjaga serta meningkatkan kinerja dan layanannya kepada masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan atas kinerja cemerlang perusahaan yang telah ditorehkan.

Kali ini, bank bjb menyabet predikat Best Brand Awareness dan Best Brand Image di ajang Indonesia Best Financial Brand Award 2022.

Penghargaan tersebut diberikan The Iconomic Research and Consulting, dalam rangkaian acara "4 Anniversary Indonesia Best Financial Brands Award 2022," bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (16/12).

Penghargaan dari The Iconomic, diterima oleh Galis Prasetya selaku Senior Executive Vice President Credit Risk bank bjb.

Riset Iconomics mengevaluasi citra dari 110 bank umum, 100 perusahaan pembiayaan, 110 perusahaan asuransi (umum dan jiwa), 15 Perusahaan Sekuritasdan 20 perusahaan financial Technology di Indonesia.

Hasilnya, bank bjb dinilai telah mampu menjaga reputasi perusahaan dan konsisten melakukan komunikasi kepada publik dengan sangat baik.

Iconomics Research menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan jasa keuangan yang layak diberikan apresiasi.