Keuangan Bank Bjb Tumbuh Positif, Nia Kania Raih Best of The Best CFO dari The Finance

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kinerja keuangan bank bjb yang tumbuh positif, sehingga mampu konsisten melakukan ekspansi bisnis, terus mendapat apresiasi dari pihak eksternal. Teranyar, Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania meraih penghargaan prestisius, sebagai Best of The Best CFO Category Bank KBMI 2 dari The Finance.

Apresiasi tersebut diraih Nia, dalam publikasi The Finance Powered by Infobank Edisi Top 20 Financial Institution 2022, yang terbit pada bulan Oktober lalu.

Selain Nia, The Finance juga memberikan apresiasi Special Awards kepada bank bjb, sebagai 'The Most Active Bank in Digital Innovation' kategori BPD dan Top 20 Financial Institution 2022 di kelompok Aset Rp100 Triliun sampai dengan Rp 500 Triliun.

Penghargaan kepada bank bjb dan Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania secara resmi diberikan acara The Finance Sharing Session dengan tema “Industri Keuangan di Tengah Ancaman Resesi dan Serangan Siber”, di Jakarta, Kamis (24/11).

Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania mengatakan, penghargaan yang diraih bank bjb berkat kerja keras seluruh insan bank bjb dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Kata Nia, bank bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang handal dan manajemen risiko yang kuat. Kini, bank bjb berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas hingga perbankan lainnya.

Saat ini bank bjb terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagai salah satu kunci dan strategi keberhasilan.

Demi menjaga kinerja keuangan, bank bjb berkomitmen memegang teguh prinsip prudential banking, terutama dalam proses pemberian kredit.