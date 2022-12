Menjelang Nataru 2022, Harga Bapok di Pasar Bandung Meroket

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar Kota Bandung mengalami kenaikan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023. Hal ini diakibatkan berbagai faktor, salah satunya cuaca.

Pantaun di Pasar Kosambi, beberapa harga bapok mengalami kenaikan, seperti sayuran yang peningkatannya cukup signifikan.

Tomat dari yang sebelumnya Rp 12.000 per kg kini meroket menjadi Rp 20.000 per kg.

Kemudian, wortel dari yang semula Rp 10.000 menjadi Rp 12.000 per kg, cabai rawit dari Rp 50.000 naik jadi Rp 55.000 per kg,cabai tanjung dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 per kg.

Untuk bumbu dapur, bawang putih ikut naik harganya dari yang semula Rp 25.000 menjadi Rp 30.000 per kg.

Lalu, bawang merah naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per kg.

Adapun bawang bombay naik harga dari Rp 26.000 menjadi Rp 30.000 per kg.

Salah satu pedagang sayuran, Nita (33) mengatakan, kenaikan harga ini mulai terjadi sejak satu pekan lalu, Berdasarkan informasi dari pemasoknya, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga.