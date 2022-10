Bank Bjb Raih 'Best Digital Leadership in Local Owned Banking 2022'

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Transformasi digital yang dilakukan oleh bank bjb terus memberi manfaat kepada nasabah, mitra bisnis, maupun stakeholder kunci, kembali mendapat apresiasi dari pihak eksternal.

Kesuksesan transformasi digital yang dilakukan bank bjb mendapat apresiasi dari Business Asia dalam kategori 'Best Digital Leadership in Local Owned Banking 2022' dalam ajang Digital Innovatioan and Achievment Award 2022 yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (19/10). Penghargaan tersebut diterima oleh Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb Arfianto Ramadhian.

Dewan Juri terdiri dari para pakar di bidang Digital Innovation, IT, Telco, Transformasi Bisnis & Strategic Management, dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun profesional. Di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pusyantek BRIN, ICT Institute, dan Asosiasi/Lembaga IT, memberikan penilaian kepada bank bjb sebesar 4.39 dari skala 5.00.

Adapun penilaian berdasarkan pada Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto menyampaikan, transformasi dan inovasi saat ini sudah menjadi bagian yang melekat dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Alhasil, kinerja bank bjb senantiasa terjaga dengan baik di tengah tantangan bisnis yang makin dinamis.

"Capaian dan kinerja positif yang diraih bank bjb ini merupakan kerja keras dari insan bank bjb serta kepercayaan dari pemegang saham dan nasabah," ucap Widi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (21/10)

Menurutnya, penghargaan yang diraih menjadi pemicu semangat bagi bank bjb untuk terus bekerja keras serta melakukan kolaborasi dan inovasi demi pelayanan terbaik bagi nasabah setia dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.