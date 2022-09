Pemprov Jabar Canangkan Bebas Rabies

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan 'Jabar Kick Out Rabies' serentak di 12 kabupaten/kota.

Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit 'anjing gila' kepada manusia.

Gerakan dimulai dengan menyiapkan 55.000 vaksin Rabies yang akan didistribusikan ke 27 kabupaten/kota.

Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, monyet, musang, dan hewan peliharaan lain yang berpotensi Rabies dapat memperoleh vaksin secara gratis.

Jabar Kick Out Rabies dipusatkan di Kota Bandung dan dilakukan di 11 daerah lain, yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran.

Jabar Kick Out Rabies dicanangkan bertepatan dengan Hari Rabies Sedunia yang diperingati tiap 28 September. Tema yang diangkat di Jabar sesuai tema global yakni 'One Health Zero Death'.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dengan adanya gerakan tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran terhadap kesehatan hewan, khususnya peliharaan dapat ditingkatkan.

“Kalau hewan (peliharaannya) penyakitan, akan merugikan bukan hanya pemilik tetapi juga lingkungan sekitar,” ujar Uu Ruzhanul di dikutip Kamis (28/9).