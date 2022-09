Serunya DigiCash Pensi Fest 2.0 X SEVONE 14TH

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 71 Jakarta menggelar pertandingan olahraga dan kesenian anak muda di kalangan siswa-siswi berjudul ‘Sevone’. Tahun ini, ada hal istimewa yang hadir dalam gelaran tersebut.

Sevone digelar dengan kolaborasi dengan bank bjb dan berganti nama menjadi DigiCash Pensi Fest 2.0 X SEVONE 14th .

Mengusung tema “A Voyage Towards the Unreachable,” acara ini sukses menggaet lebih dari 2.300 pengunjung.

Adapun beberapa perlombaan yang diselenggarakan di acara DigiCash Pensi Fest 2.0 X SEVONE 14th meliputi pertandingan olahraga, E-sport hingga kesenian.

Mulai dari three on three basketball putra dan putri, PUBG, Mobile Legends, band, storytelling, make-up, fotografi, desain poster, hingga vokal solo. Perlombaan tersebut diikuti oleh berbagai SMA di seluruh area Jabodetabek.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, kolaborasi bank bjb dengan SMAN 71 Jakarta tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk senantiasa mendekatkan produk inovasi bank bjb bagi masyarakat.

“Anak muda saat ini banyak yang telah familiar dengan transaksi digital. Oleh karenanya, DIGI dan DIGICash milik bank bjb dapat mempermudah transaksi penggunanya kapanpun di manapun. Hal ini merupakan wujud komitmen bank bjb untuk senantiasa berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman,” ucap Widi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (20/9).

Rangkaian perlombaan tersebut ditutup dengan penampilan sejumlah musisi tanah air yang tengah digemari anak muda. Sebut saja HiVi, Souljah, Reality Club, hingga Swain Mahisa.