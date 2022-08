Hush Puppies Margo City Depok Hadir Dengan Wajah Baru yang Lebih Modern dan Fresh

jabar.jpnn.com, DEPOK - Brand Fashion asal Amerika Hush Puppies kembali membuka store di Margo City, Kota Depok.

Berbeda dengan konsep sebelumnya, saat ini Hush Puppies Margo City hadir dengan konsep yang lebih luas dan lebih fresh dengan kategori produk yang lengkap dan konsep modern.

Marketing Communication Manager Hush Puppies Indonesia Andreas Agi mengatakan selain konsep yang baru, lokasi dari store Hush Puppies di Margo City juga baru, tepatnya di Ground Floor G-08 atau berada di sebelah kiri pojok dari pintu lobi utama.

“Kami ingin membuat store Hush Puppies Margo City ini berbeda dari store sebelumnya yang ada di lantai atas, saat ini kami ubah konsepnya dengan yang lebih kekinian, dengan luas store 500 meter persegi,” ucapnya dalam acara re-opening Hush Puppies Margo City.

Diriya juga mengatakan Hush Puppies untuk market di warga Depok sangat baik, terlebih berada di Mal Magro City yang memang ada di jalur aktif di Margonda, Kota Depok.

“Untuk itu, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para customer setia Hush Puppies terutama yang berdomisili di Depok dan sekitarnya, serta memberikan hiburan dan pilihan baru yang sesuai dengan brand campaign Hush Puppies, yaitu Live Life On The Bright Side dengan membagikan keceriaan melalui kehadiran store baru dengan banyak hal-hal positif, fun serta bisa share optimism and happiness kepada seluruh Hush Puppies Lovers,” ujarnya.

Selian itu, Agi juga menjelaskan bahwa fashion yang populer di era 1980-an kembali diminati masyarakat, sehingga Hush Puppies kembali memproduksi sepatu Seventy8 yang populer di sepanjang dekade 80-an.

Sneaker jogger bergaya kasual ini dibuat dengan suede dalam berbagai warna yang terinspirasi dari gaya vintage, dan cocok digunakan untuk olahraga.