2 Kunci Utama Memajukan Digitalisasi UMKM Versi Kemenkominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang amat besar dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tak hanya itu, sektor ini juga menjadi tulang punggung perekonomian yang memberikan kontribusi 61,07 persen terhadap PDB nasional.

Dengan demikian, di era digitalisasi saat ini menjadi sebuah keharusan agar sektor ini mampu beradaptasi dan tetap memiliki peran besar bagi perekonomian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang dan bertumbuh di tengah tantangan pascapemulihan pandemi Covid-19, salah satunya melalui agenda akselerasi transformasi digital nasional.

"Kegiatan ini dilakukan guna mendukung penguatan potensi sekaligus ketahanan UMKM Indonesia. Transformasi digital UMKM merupakan salah satu bentuk kesigapan dalam mengatasi perubahan tren gaya bisnis yang terjadi secara global," ucapnya dalam webinar Recovery Phase, New Habbits: Integration and Urgency Digital Transformation for MSMEs.

Dia mengatakan pihaknya akan mendorong pelaksanaan transformasi yang inklusif, memberdayakan, serta berkelanjutan. Hal ini dilakukan, agar pelaku UMKM benar-benar merasakan manfaatnya.

Menurutnya, dari 65,47 juta UMKM yang ada di Indonesia baru 19 juta pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce.

Sehingga digitalisasi UMKM yang ideal pada prinsipnya didorong oleh dua ekosistem yaitu ekosistem UMKM itu sendiri dan ekosistem e-commerce.