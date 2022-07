Ridwan Kamil Meminta Spirit KAA Jadi Pemicu Lahirnya Gagasan Terbaik Dalam KTT Y20

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan semangat kepada para perwakilan Konferensi Tingkat Tinggi Youth 20 (KTT Y20) yang hadir dalam jamuan makan malam di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (21/7) malam.

Di hadapan beberapa delegasi pemuda dari 20 negara yang hadir, Ridwan Kamil mengajak untuk mempedomani semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.

"Saya memberikan semangat mereka (anak-anak muda dari 20 delegasi negara) dengan semangat Asia-Afrika tahun 1955, bahwa dulu di Bandung kita lawan injustice sekarang juga lawan lah ketidakadilan di berbagai multidimensi, ketidakadilan di ekonomi, ketidakadilan di sosial, pendidikan, dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box," kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertuisnya, Jumat (22/7).

Ridwan Kamil menuturkan, dalam membangun negara di masa depan, gagasan anak-anak muda harus diperhitungkan. Hal itu berguna untuk pemetaan dalam mencari solusi dan keputusan yang tepat.

"Delegasi anak muda, calon-calon pemimpin dunia, ini harap dicatat, yang akan mengambil keputusan-keputusan penting di negaranya, dua hari ini berdebat dengan sangat luar biasa tapi bersepakat terhadap poin-poin untuk dikomunikasikan dalam bentuk komunike," kata Ridwan Kamil.

"Pointer-pointer yang kita akan perjuangkan disampaikan ke Pak Presiden Jokowi di kesempatan yang tercepat untuk dijadikan salah satu poin yang harus dipresentasikan dibahas secara serius di G20 Summit di Bali," tambah Kang Emil sapaan akrab sambungnya.

Dia berharap perhelatan G20 di Bali akhir tahun mendatang bukanlah hanya pertemuan para petinggi negara yang berusia lanjut.

Menurutnya, harus ada keterlibatan dari peran pemuda yang dapat merespons kebijakan.