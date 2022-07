Lewat Halal Award 2022, LPPOM MUI Apresiasi Perusahaan Bersertifikat Halal di Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyelenggarakan Halal Award 2022 yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia.

Halal Award ini berlangsung Kamis (7/7) di IPB International Convention Center, Bogor, dengan tiga nominasi yakni Best of HAS Implementation, Best of New Comer Halal Certified, dan Favorite Halal Brand. Tiga Nominasi itu diberikan kepada 17 perusahaan kosmetik, manufaktur, dan makanan minuman.

Sejumlah petinggi LPPOM MUI beserta pimpinan perusahaan ternama yang masuk ke dalam nominasi pun hadir untuk mendapatkan penghargaan.

Presiden Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati menjelaskan acara ini merupakan bentuk apresiasi LPPOM MUI kepada seluruh perusahaan bersertifikat halal dari LPPOM MUI.

Mereka yang mendapat penghargaan telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan sangat baik.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan komitmen perusahaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, baik yang baru memulai kerjasama ataupun yang sudah menjalankan kerja sama sejak lama. Hal ini memberikan banyak warna dalam perjalanan sertifikasi halal sampai hari ini,” ungkap Muti.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahuddin Al Aiyub mengatakan industri merupakan pilar penting pada permasalahan halal. Kesadaran industri akan mendorong pemenuhan akan kebutuhan halal.

“Acara ini memotivasi kepatuhan perusahaan pada nilai halal, terutama pada aspek sertifikasinya. Dengan menerapkan prinsip halal, maka akan menambah kebaikan dan industri pun terus berkembang, karena ini merupakan bagian dari keberkahan,” kata Aiyub.