Pesan Wamendagri John Wempi Wetipo di HUT ke-22 APKASI

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Acara final pemilihan Putri Otonomi Indonesia menjadi agenda penutup rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Kabupaten Bogor.

Sebagai informasi, juara pertama pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2022 adalah, Kabupaten Tapanuli Utara. Runner up 1 yakni Kabupaten Kebumen, runner up 2 Kabupaten Banyumas, dan runner up 3 Kabupaten Bandung. Sementara Kabupaten Bogor menjadi juara favorit.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengucapkan terima kasih sudah menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Rakernas ke-14 APKASI dan HUT ke-22 APKASI, serta pemilihan Putri Otonomi Indonesia.

“Kami sangat menyambut dengan gembira kedatangan delegasi APKASI dan Putri Otonomi Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan tersebut, dirinya mengharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi yang berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Bogor.

“Semoga melalui kegiatan ini, dapat mempromosikan potensi daerah, mengawal otonomi daerah, dan saling berkolaborasi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Presidensi G-20 di Indonesia,” jelas Iwan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo megungkapkan, di usia APKASI yang sudah mencapai 22 tahun ini, dirinya memberikan apresiasi kepada segenap jajaran atas segala upaya pada pembangunan di daerah masing-masing.

“Semoga momentum ini bisa semakin memantapkan komitmen dan eksistensi APKASI untuk mewujudkan visi dan misinya,” tuturnya.