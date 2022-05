Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Raih Penghargaan Indonesia Financial Top Leader Awards 2022

jabar.jpnn.com, DEPOK - Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2022, sebagai Best Leader for Business Sustainability Through Expanding Business Segmentation to Increase Financial Inclusion, Category KBMI 2, BPD.

Penghargaan tersebut diberikan Warta Ekonomi kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, karena dinilai menjadi pemimpin perusahaan industri keuangan yang konsisten melakukan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis.

Penghargaan diterima dan diwakili oleh Deputy Corporate Secretary bank bjb, Devi Fajar Nugraha.

Devi mengungkapkan, bank bjb dipimpin Direktur Utama Yuddy Renaldi terus mencatatkan kinerja yang cemerlang, bahkan berhasil tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional.

"Seluruh insan bank bjb mendukung penuh Direktur Utama Yuddy Renaldi yang menerapkan program budaya perusahaan tahun 2202, yakni bjb trust cross collaboration. Lets make bjb better, through better, engangement and productivity," tuturnya.

Selain itu, bank bjb juga terus membangun infrastruktur dan produk berbasis teknologi digital untuk menciptakan pengalaman perbankan layaknya perusahaan fintech melalui superapps DIGI by bank bjb. Ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan nasabah khususnya kalangan milenial.

Namun, bank bjb tetap menyediakan layanan offline yang optimal untuk segmen yang membutuhkan, dengan layanan konvensional on counter.

"Melalui kepemimpinan Direktur Utama Yuddy Renaldi, bank bjb fokus mengembangkan pola banking secara Hybrid karena melihat online dan offline menjadi suatu kekuatan yang solid jika dijalankan secara bersamaan," jelasnya.