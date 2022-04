KM 47 Tol Jakarta-Cikampek Hingga KM 414 GT Kalikangkung Kembali Diberlakukan One Way

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way atas diskresi kepolisian Jumat (29/4), sejak pukul 23.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Corporate Communication and Community Development Group Head Dwimawan Heru mengungkapkan, pemberlakuan ini diputuskan dengan memastikan lajur sebaliknya (arah Jakarta) telah steril sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan ke Jakarta.

“Sebelum dilakukan one way, Jasa Marga juga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow dua lajur sejak pukul 19.15 WIB untuk mencairkan kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek di sejumlah titik,” ucap Dwimawan Heru.

Pihaknya juga mengimbau, bagi para pengguna jalan agar dapat mengantisipasi titik awal pemberlakukan rekayasa lalu lintas one way, memperhatikan rambu-rambu, serta mematuhi arahan petugas di lapangan agar dapat masuk ke lajur one way dengan aman.

“Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi ruas jalan tol yang terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, seperti dari arah Bandung via Jalan Tol Cipularang menuju arah Jakarta,” terangnya.

Sebagai alternatif menuju Jakarta, pengguna jalan dari Bandung dapat melalui GT Sadang Jalan Tol Cipularang KM 76, melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol, dan masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta melalui GT Karawang Barat di KM 47.

Selain itu, id titik KM 76 juga pengguna jalan bisa mengakses jalur fungsional Sadang hingga Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 8,5 KM.

“Lalu dilanjutkan dengan melewati jalan non tol sepanjang kurang lebih 20 KM, untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Kawarang Barat di KM 47,” tandasnya. (mcr19/jpnn)