GrabX Jadi Ajang Unjuk Gigi Dalam Menghadirkan Sederet Inovasi Baru

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Grab memperkenalkan deretan inovasi terbaru yang dirancang khusus dengan konsep ‘Untuk Semua Versi Dirimu’ (For Every You) dalam ajang pameran teknologi tahunan GrabX. Grab memahami bahwa kehidupan memiliki banyak sisi, begitu juga dengan pengguna. Ketika menjalani peran yang berbeda, kebutuhan pengguna juga berbeda dari waktu ke waktu. Baca Juga: Supian Suri Minta Maaf Atas Kebijakan Kontroversialnya yang Membolehkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas Sehingga, penting untuk memenuhi kebutuhan mereka atas berbagai peran yang dijalani. Peluncuran inovasi dan fitur terbaru Grab ini menandai cara baru perusahaan dalam memenuhi kebutuhan harian pengguna. Grab telah melakukan riset mendalam, terkait hal-hal penting bagi keseharian pengguna. Baca Juga: Pemkab Purwakarta Targetkan Surplus Gabah Kering Panen Capai 100 Ton di Tahun Ini Grab juga mengembangkan inovasi baru untuk membantu setiap orang dalam menemukan, menjelajahi, dan terhubung dengan orang lain serta dunia di sekitarnya dengan memanfaatkan kekuatan dan jangkauan ekosistem serta teknologi AI terbaru dari Grab. Group CEO dan Co-founder Grab, Anthony Tan mengatakan, GrabX merupakan perwujudan komitmen pihaknya dalam memanfaatkan teknologi terbaru untuk menghadirkan solusi yang mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

Grab memperkenalkan deretan inovasi terbaru yang dirancang khusus dengan konsep ‘Untuk Semua Versi Dirimu’ (For Every You)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News