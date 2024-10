Gerakan Pangan Murah Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Sekaligus Membantu Masyarakat

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 27 kota kabupaten.

GPM ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membuka program tersebut di lapangan bola Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu pada Rabu (16/10).

Baca Juga: Bendungan Cipanas Diperkirakan Mampu Mengairi Belasan Ribu Hektare Lahan di Indramayu

Ia didampingi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Indramayu Dedi Taufik.

Bey mengatakan Gerakan Pangan Murah dihelat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-44.

"Ini sangat baik karena membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga murah dan terjangkau, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasaran," kata Bey dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/10).

Baca Juga: Pjs Bupati Indramayu Siapkan Solusi Agar Musim Tanam Tidak Terganggu

Beberapa komoditas pangan, seperti beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000 per 5 kilogram, minyak goreng Rp14.500 per botol, terigu kemasan Rp9.000 per kilogram, telur ayam Rp24.00 per kilogram.

Kemudian, beras premium Rp65.000 per 5 kilogram daging ayam Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, daging sapi Rp50.000 per kilogram, gula pasir Rp16.000 per kilogram, sayuran Rp5.000 per pack, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.