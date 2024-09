Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Ekshibisi Tanah Ulayat yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (4/9).

Peresmian ini merupakan awal dari rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries.

"Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari stakeholders untuk menyatukan visi dan semangat menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di negara ASEAN," kata Menteri AHY dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (5/9).

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini diikuti sejumlah perwakilan Masyarakat Hukum Adat.

Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren.

Diharapkan, momen ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki.

Hal ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Seusai meresmikan ekshibisi, Menteri AHY meninjau stan pameran dari masing-masing daerah.