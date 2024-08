UIKA Bogor Sukses Torehkan Prestasi Gemilang di Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor berhasil menorehkan prestasi Internasional dari ajang penelitian dan karya ilmiah pada kegiatan kolokium antarbangsa khusus untuk mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Magister dan Doktor.

Kegiatan tersebut diikuti 108 peserta dari 5 negara yang diselenggarakan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 20 Agustus 2024 kemarin.

Prestasi tersebut tepatnya diraih oleh tiga mahasiswa Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (MKPI) Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor.

Prestasi yang diraih dalam pertandingan setaraf preleminary study ini adalah Best Paper peringkat Perak diraih oleh Nurdin Al Azis, ?Best Poster peringkat Emas oleh Jainal Abidin serta Best Presenter International peringkat Emas yang diraih oleh Yuli Damayanti.

Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, Dr. Ahmad Sunawari Long mengatakan kemenangan ini menjadi satu peluang memperkuat kerja sama UKM dan UIKA.

Pihaknya berharap Kolokium Internasional serupa dapat diselenggarakan di Bogor pada 2025 mendatang.

"Saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan ini, sepanjang saya mengenal keunggulan mereka ada pada kemampuan berhujah saat berdialog,"

"Mereka lebih aktif dalam diskusi dan berani berdebat meskipun dengan dosen, hal inilah yang dapat dijadikan modal dasar dalam menimba ilmu, tentunya hal itu harus diperkuat dengan daya nalar ilmiah yang dapat memperkuat argumentasi di ruang-ruang akademik yang ilmiah ini, tahun depan kita akan buat kolokium di UIKA," katanya.