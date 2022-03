Berburu Pakaian Ramadan di Friendship Festival 2022

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Lima brand fesyen lokal asal Bandung menggelar bazar pakaian bertajuk ‘Friendship Festival’ di Hotel Malaka Bandung. Bazaar pakaian menjelang bulan suci ramadan ini menghadirkan pilihan busana yang bisa jadi referensi untuk kegiatan buka puasa bersama nanti.

Bazaar ini berlangsung selama tiga hari, terhitung mulai hari ini hingga Rabu (30/3). Ada pun lima lini pakaian muslim tersebut adalah Deenay milik Trini Midiati Yuniar, Maima milik Irma Sari Yudawinata, dan Winda Mariska Aurora, Jenna & Kaia milik Lira Krisnalisa.

Lalu, Monel milik Dessy Mayasari, Irma Mariam, Minna Mekkarina, R. Lina Rooslina, Tintin Sutiarsih; dan Nadjani milik Nadya Rizki Amatullah.

Baca Juga: Pemkot Depok Memastikan Stok Bahan Pokok Aman Menjelang Ramadan

Trini Midiati mengatakan, Friendship Festival lahir atas hasil diskusi dengan para pemilik brand. Kegiatan ini melanjutan event-event yang sebelumnya sudah terlaksana, sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

“Awal pandemi kami membuat bazar kecil-kecilan dan Alhamdulillah responnya bagus. Dari bazaar itu kami sepakat melakukan event to the next level dan berkesinambungan. Maka dari itu diberi nama Friendship Festival,” kata Trini dalam konfrensi pers di Hotel Malaka, Senin (28/3).

Trini menambahkan, Dia dan ke empat rekannya sepakat untuk menjadikan Friendship Festival sebagai wadah untuk mendukung brand lain, sehingga owner bisa bertemu dengan reseller, jastiper, dan pecinta brand.

Di pertengahan tahun 2022 ini, Trini optimistis industri fesyen bisa kembali menggeliat, terlebih pandemi sudah melandai dan vaksinasi terus meluas.

“Dua tahun sebelumnya, perekonomian menurun dan berpengaruh pada bisnis. Sekarang sudah membaik, bahkan pemerintah menyebut menuju endemi,” terangnya.