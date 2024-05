Sandiaga Uno Ingin Kota Bogor Jadi Pusat Produk dan Jasa Parekraf

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan Kick Off Fintech Financing For Tourism And Creative Economy (FIFTY) 2024 di Lorena Ballroom, Swiss-belinn Hotel, Kota Bogor, Selasa (7/5).

FIFTY merupakan sebuah platform akses pembiayaan teknologi finansial baik dari P2P Lending maupun Securities/ Equity Crowdfunding yang telah berizin OJK.

FIFTY bertujuan untuk membantu para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan.

Serta melalui pelatihan dan pendampingan secara terstruktur dan masif agar usahanya bisa scale up dengan lebih pesat.

Kick Off FIFTY dilakukan langsung Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno.

"Kami ingin Kota Bogor ini jadi epicentrum produk - produk dan jasa parekraf kita. Dengan target terciptanya 4,4 juta lapangan pekerjaaan," kata Sandiaga.

Menparekraf juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kaitan yang sangat erat dengan UMKM.

Setidaknya 70 persen pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia adalah UMKM, tetapi permodalan masih menjadi salah satu kendala besar.