Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran, Polisi Terapkan One Way di Jalur Nagreg

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung kembali menerapkan one way di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung bagi kendaraan yang mengarah timur menuju barat atau dari Limbangan Garut ke Bandung pada H+4 Lebaran atau Minggu (14/4).

One way dilakukan petugas tepatnya di Ciaro, Kecamatan Nagreg yang berbatasan langsung dengan Cijolang, Limbangan, Garut. Hingga pukul 12.30 WIB, one way sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Hal ini diterapkan untuk memperlancar lalu lintas karena meningkatnya arus balik dari arah timur, Limbangan Garut atau Tasikmalaya, yang mengarah ke Bandung.

Dalam penerapan one way, kendaraan dari Bandung menuju Limbangan Garut atau Tasikmalaya diberhentikan sementara, dan kendaraan dari arah Limbangan Garut terus dilanjutkan.

"Volume kendaraan arus balik sangat banyak sekali, kami sudah melaksanakan one way kurang lebih tiga kali, dari jam 08.30 WIB estimasi 30 menit ke depan dilanjut kembali, dan sampai saat ini sudah melaksanakan yang ketiga kali," kata Wakasatlantas Polresta Bandung AKBP Agus Budi Santoso ditemui di tugu perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut.

Setelah diberlakukan one way, kata Agus, kendaraan dari arah Garut menuju Bandung padat merayap.

"Jadi CB (cara bertindak) yang kami mainkan adalah CB one way sepenggal, sehingga membuka sumbatan-sumbatan dan akan memperlancar arus yang akan melintas dari Tasikmalaya, Limbangan, Garut, menuju Bandung," jelasnya.

Menurutnya, apabila volume kendaraan terus meningkat hingga malam nanti, maka rekayasa lalin one way akan kembali dilakukan