Jasa Tirta II Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang Digitech Award 2024

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II berhasil meraih dua penghargaan bergengsi di ajang Digitech Award 2024. Ajang prestisius ini memberikan apresiasi terhadap inovasi dan keunggulan dalam bidang teknologi digital yang dicapai oleh Jasa Tirta II.

Dua penghargaan yang diterima yaitu The Best Digital Technology Project 2024 (Water Solution Services) dan The Best Chief Information Technology Officer of The Year (Water Solution Services).

Adapun The Best Digital Technology Project 2024 diberikan sebagai apresiasi atas proyek teknologi digital terbaik tahun 2024 dalam layanan solusi air. Dengan dedikasi tinggi terhadap inovasi dan teknologi, Jasa Tirta II terus berkomitmen untuk memberikan solusi air yang terbaik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selanjutnya, penghargaan The Best Chief Information Technology Officer of The Year yang diberikan kepada Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam memajukan teknologi informasi di sektor solusi air.

"Kami sangat bangga dengan pengakuan ini yang menegaskan komitmen kami untuk terus berinovasi dalam menyediakan suplai air yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh Karyawan Jasa Tirta II, serta dukungan dari pelanggan dan mitra kami," ucap Anton Mardiyono dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (5/4).

Lebih lanjut, kata Anton, Jasa Tirta II berterima kasih kepada panitia Digitech Award 2024 atas penghargaan ini.

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung perusahaan dalam perjalanan inovasi teknologi," ujarnya. (mar5/jpnn)