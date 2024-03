Pemkot Bogor Pastikan Stok dan Harga Bapok di Pasaran Aman Menjelang Ramadan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor memastikan harga dan pasokan bahan pokok (bapok) seperti sayuran dan buah-buahan di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) stabil dan aman jelang Ramadan 1445 Hijriah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meninjau langsung stok dan harga sayur serta buah di Pasar Induk Tekum.

“Di sini kan (jualnya) sayur mayur dan buah. Tadi saya dan Pak Atang melihat harganya melihat harganya relatif stabil, pasokan juga lancar,” kata Bima seusai peninjauan, Senin (11/2).

Bima memastikan harga komoditas tidak stabil terjadi karena suplai yang terhambat akibat gagal panen dan jalur distribusi. Namun, dari laporan yang diterimanya dari para pedagang, pasokan sayur dan buah ke Pasar Induk masih aman.

“Tadi saya cek stoknya lancar. Pasokannya setiap hari masih datang. Yang kami khawatirkan kan cabai, bawang dan sebagainya yang dibutuhkan saat puasa dan lain-lain tetapi stoknya lancar,” jelasnya.

Dari data Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), harga cabai merah keriting, merah besar, dan rawit merah di Pasar Induk Tekum pada hari ini berada di angka Rp45 ribu per kilogram.

Sedangkan pasokan dari Blitar, Jawa Timur, dan Wonosobo, Jawa Tengah, pada Minggu (10/3/2024) masih terus berdatangan.

Sementara itu, harga bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah berada di angka Rp18 ribu per kilogram. Lalu bawang putih Rp34 ribu per kilogram, dan bawang bombay Rp27 ribu per kilogram.