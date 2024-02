Catat, The International Ice Stars in Peter Pan on Ice Siap Menemani Libur Lebaran Tahun Ini

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Konser Kita dengan bangga mengumumkan acara yang telah dinanti-nantikan, "The International Ice Stars dalam Peter Pan on Ice 2024" akan memukau para penonton pada waktu Libur Idul Fitri 2024 pada hari Minggu hingga Senin, 14-15 April 2024 di Indonesia Arena, Senayan Jakarta. Sebagai bagian dari perayaan liburan Lebaran, promotor Konser Kita membawa pertunjukan Ice Skating spektakuler ini ke Indonesia untuk memberikan pengalaman magis bagi keluarga dan teman-teman selama liburan Idul Fitri. "The International Ice Stars in Peter Pan on Ice" menjanjikan perpaduan yang memukau antara kehebatan seluncur ice skating dan kisah Peter Pan yang dicintai. Tidak hanya itu saja, lokasi acara Indonesia Arena, Senayan akan disulap dan dihiasi berbagai atraksi menarik dan akan dimeriahkan dengan brand activation yang seru dan menyenangkan selama acara berlangsung untuk semua keluarga. Baca Juga: Polisi Kawal Ketat Proses Distribusi Logistik Pemilu di Kota Bandung Kisah klasik Peter Pan di atas ice skating akan kembali hadir di Jakarta, kisah petualangan, imajinasi, dan nostalgia masa kecil yang mempesona ini akan hadir di atas ice skating selama 6 kali pertunjukan (3 kali pertunjukan setiap harinya) di Indonesia Arena, Senayan Jakarta. The International Ice Stars yang terkenal di dunia menghadirkan adaptasi baru dari petualangan fantasi terkenal karya J.M. Barrie ini di dalam ruang pentas es. Wendy, Michael, dan John dikunjungi di kamar anak-anak oleh Peter Pan sendiri, yang mengajari mereka terbang dengan bantuan Tinker Bell dan membawa mereka dalam perjalanan ajaib ke negeri Never Land. Baca Juga: Mohammad Idris Serahkan Surat Kontrak ke PKTT DLHK Depok Dikemas dengan semua karakter favorit Anda termasuk Tiger Lilly, Tuan Smee, dan Kapten Hook yang pendendam dan ingin membalas dendam, yang diciptakan dengan sempurna dalam adaptasi spektakuler di atas ice skating ini. Direktur Utama dari Konser Kita, Wisanggeni Basuki mengatakan Peter Pan on Ice merupakan produksi yang luar biasa, pertunjukan ini pun diyakini akan menjadi pertunjukan spektakuler dengan tampilan 360 derajat di Indonesia Arena.

