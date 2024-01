Pemkot Bogor Gandeng Aptiknas Demi Wujudkan Mimpi Kota Hujan Jadi Smart City

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Aptiknas) menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar diskusi publik Smart City Talk pada Kamis (25/1).

Adapun, diskusi publik yang berlangsung di IPB International Convention Center Botani Square itu merupakan inisiasi Pengurus Aptiknas DPD Bogor.

Ketua Umum Aptiknas, Soegiharto Santoso mengatakan diskusi Smart City Talk ini mengusung tema 'How Important Infrastructure Technology to Welcome the Smart City'.

Baca Juga: Puluhan Ribu APK Melanggar Ditertibkan Tim Gabungan Pemkot Bogor

Di mana, Aptiknas selaras menjalankan visi dari gerakan Aptiknas Smart Nation untuk memberikan kontribusi kepada sektor pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

"Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemkot Bogor dan Aptiknas. Tentu saja cita-cita kami menjalankan salah satu program tentang smart city seperti juga yang disampaikan wakil wali kota tentang green city," kata Soegiharto Santoso.

Tak tanggung-tanggung, Aptiknas sendiri menargetkan untuk melahirkan 100 daerah Smart City yang tersebar di seluruh Indonesia.

Atas hal itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak untuk benar-benar membangun sebuah kota yang mengusung smart city. Salah satunya dengan mengganti transportasi massal yang modern di Kota Bogor.

Soegiharto Santoso menjelaskan Smart City merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan serta peningkatan kualitas hidup yang baik.